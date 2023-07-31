По словам Фабрицио Романо, «Пари Сен-Жермен» торопится завершить трансфер Усмана Дембеле после того, как игрок дал им зеленый свет.

«Барселона» прекрасно осведомлена о ситуации, поэтому не возьмет игрока на рейс в Даллас, если агент Усмана подтвердит финансовые условия сделки.

О том, что Дембеле перейдет в «ПСЖ», стало известно лишь неделю назад, когда французский клуб окончательно испортил отношения с Килианом Мбаппе.

Клаусула об отступных в размере 50 млн евро облегчила сделку для «ПСЖ», поскольку им не нужно было вести длительные переговоры.

«Барселона» приобрела Дембеле в 2017 году за 135 млн евро у дортмундской «Боруссии». За 6 лет француз забил 40 голов и отдал 43 результативные передачи в 185 матчах за каталонцев.