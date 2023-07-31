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«ПСЖ» торопится завершить трансфер Дембеле. Похоже, «Барса» не возьмет его на рейс в Даллас

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По словам Фабрицио Романо, «Пари Сен-Жермен» торопится завершить трансфер Усмана Дембеле после того, как игрок дал им зеленый свет.

«Барселона» прекрасно осведомлена о ситуации, поэтому не возьмет игрока на рейс в Даллас, если агент Усмана подтвердит финансовые условия сделки.

О том, что Дембеле перейдет в «ПСЖ», стало известно лишь неделю назад, когда французский клуб окончательно испортил отношения с Килианом Мбаппе.

Клаусула об отступных в размере 50 млн евро облегчила сделку для «ПСЖ», поскольку им не нужно было вести длительные переговоры.

«Барселона» приобрела Дембеле в 2017 году за 135 млн евро у дортмундской «Боруссии». За 6 лет француз забил 40 голов и отдал 43 результативные передачи в 185 матчах за каталонцев.

2 комментария

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кто-то
Хави же вроде говорил, что Дембеле счастлив в Барсе
+3
0
+3
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Aymammet Baylyyew
Ответ кто-то
Хави же вроде говорил, что Дембеле счастлив в Барсе
Он и был счастлив но тепер идёт к несчастью
+1
0
+1
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