Менеджер «Барселоны» Хави не совсем в восторге от победы его команды над «Реалом» со счетом 3:0 в предсезонном матче.

После игры он сказал: «Я думаю, что результат мог быть другим. Это заблуждение. Результат очень благоприятный, но это не значит, что мы провели отличную игру. У «Мадрида» гораздо больше состав, чем у нас.

Они использовали разных игроков, и у них есть ряд возможностей. У них отличная команда. Я доволен тем, как мы соревновались, но есть много вещей, которые нужно улучшить, и во многих моментах мы были похожи на то, чем хотим быть».

Окончательный счет в данном случае определенно вводит в заблуждение, так как «Мадрид» на самом деле обыгрывал «Барсу» большую часть игры, но им просто не повезло с завершением.