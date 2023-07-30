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Хави честно высказался о крупной победе над «Реалом»: «Результат вводит в заблуждение»

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Менеджер «Барселоны» Хави не совсем в восторге от победы его команды над «Реалом» со счетом 3:0 в предсезонном матче.

После игры он сказал: «Я думаю, что результат мог быть другим. Это заблуждение. Результат очень благоприятный, но это не значит, что мы провели отличную игру. У «Мадрида» гораздо больше состав, чем у нас.

Они использовали разных игроков, и у них есть ряд возможностей. У них отличная команда. Я доволен тем, как мы соревновались, но есть много вещей, которые нужно улучшить, и во многих моментах мы были похожи на то, чем хотим быть».

Окончательный счет в данном случае определенно вводит в заблуждение, так как «Мадрид» на самом деле обыгрывал «Барсу» большую часть игры, но им просто не повезло с завершением.

 

3 комментария

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barca1899messi
🤣🤣🤣🤣
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7jvyrwnqvc
Журналист болельщица реала придумала на отлично 👍
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ЧИКО
Было такое и это не надо скрывать… Прав Чави, очень много чего надо исправить, НО!!! это футбол и всякое бывает. Не забьёшь ты, забьют тебе… Матч выиграна со счётом 3:0 и это зафиксированный факт….. На прошлую предсезонку тоже Барса выиграла 1:0, а потом ещё четыре класико …..
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