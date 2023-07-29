Звезда молодежной академии «Барселоны» Фермин Лопес стал главным героем победы над «Реалом» со счетом 3:0.

Он забил блестящий гол, ознаменовав свой стильный дебют в Эль-Класико, произведя впечатление на Хави и болельщиков.

По словам журналиста La Ser Санти Овалье, клуб послал Франку Кессиэ четкий сигнал, выпустив вместо него Фермина.

«Барса» сообщает ивуарийскому полузащитнику, что юноша опережает его в иерархии полузащиты.

Они надеются, что Кессиэ вскоре найдет новую команду, поскольку в настоящее время он не рассматривается как игрок основы.