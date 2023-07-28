Как сообщает Diario Sport, Усман Дембеле сообщил «ПСЖ», что намерен остаться в «Барселоне».

В «Барселоне» понимают, что «ПСЖ» уже начал переговоры с окружением Дембеле о возможном трансфере, но игрок только мечтает о трофеях в «Барсе».

Следует отметить, что контрактное предложение «ПСЖ» по Дембеле намного лучше, чем то, что предлагала «Барса» по продлению вингера.

Кроме того, если «ПСЖ» выполнит оговорку Дембеле об отступных в размере 50 миллионов евро, половина этих денег пойдет игроку и его агенту. Это означает, что ему выгоднее уйти.

Тем не менее, отношения Дембеле с Хави значительно улучшились, и игрок чувствует, что может продолжать побеждать в «Барсе».