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4 игрока «Барселоны», чьи контракты истекают в 2024 году

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«Барселоне» придется сесть и заключить контракты с некоторыми игроками, если они не хотят потерять их бесплатно в конце следующего сезона.

Вот четыре игрока «Барселоны», чьи контракты истекают в ближайшие 12 месяцев.

1. Усман Дембеле. Француз уже связан с ПСЖ, и его пункт о выкупе в размере 50 миллионов евро должен быть активирован. Барса должна продлить Дембеле или продать его сейчас.

2. Алехандро Бальде. Подросток по-прежнему зарегистрирован как игрок «Барсы Б», несмотря на то, что в прошлом сезоне его назвали лучшим левым защитником Испании. По имеющимся данным, Бальде уже подписал долгосрочный контракт с «Барсой» в ожидании официального объявления.

3. Маркос Алонсо. Испанец подписал новый контракт с «Барсой» в этом году, срок его действия истекает летом 2024 года. Должна ли «Барса» оставить его или отпустить бесплатно?

4. Серджи Роберто. Полузащитник вполне может вернуться в конце следующего сезона. Однако в его контракте есть пункт, который позволяет «Барсе» продлить его еще на год, если они того пожелают.

 

1 комментарий

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barca1899messi
Роберто и алонцо, Нужно отпускать.
а по-хорошему Роберту нужно уже сейчас постараться продать тем же арабам или в Америку хотя бы за миллионов 10-15
+9
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