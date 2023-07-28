Как пишет Mundo Deportivo, «Барселона» получит минимум 72 млн евро за участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

У «блауграны» есть шанс поднять свой доход до 140 млн евро. Для этого подопечным Хави нужно пройти весь турнир и одержать победу в финале, утверждает Mundo Deportivo.

По данным издания, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» получил 128 млн евро за завоевание трофея, но победители ЛЧ в 2024 могут рассчитывать на более внушительную сумму.

Каталонцы выручат 15,64 млн евро за участие в групповом этапе. Победа «Барсы» в матче Лиги чемпионов дает дополнительный бонус в размере 2,8 млн евро, а за ничью команда получит 930 тысяч евро. За выход из группы клубу будет выплачены дополнительные 9,6 млн евро, а за участие в 1/4 турнира – еще 10,6 млн евро.

Не будем забывать о доходах с телевизионных прав, продажи билетов и сувенирной продукции. Все эти бонусы могут поднять заработок «Барсы» для кругленькой суммы в 140 млн евро, пишет Mundo Deportivo.

Правда, каталонцев могут не допустить до участия в Лиге чемпионов. УЕФА все еще расследует дело Негрейры. Но это – совсем другая история.