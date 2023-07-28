FC BARCELONA
Блог

УЕФА все еще расследует дело Негрейры. Похоже, «Барсу» могут исключить из еврокубков на следующий сезон

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

«Барселоне» может быть запрещено участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, заявили в УЕФА.

Каталонцы обвиняются в подкупе судей в Ла Лиге через вице-президента судейского комитета испанского футбола Хосе Марию Энрикеса Негрейру.

Несмотря на то, что «Барса» продолжает утверждать свою невиновность, УЕФА заявляет, что расследование в поисках правонарушений продолжается.

Однако первоначальное решение УЕФА допустить «Барсу» к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне прямо сейчас в ожидании результатов расследования.

В заявлении УЕФА говорится следующее: «Работа по делу о допуске футбольного клуба «Барселона» к участию в клубных соревнованиях УЕФА»2023/24 приостановлена и может быть возобновлена по просьбе инспекторов по этике и дисциплине (EDI), занимающихся этим делом.

ФК «Барселона» временно допущен к участию в клубных соревнованиях УЕФА 2023/24. Будущее решение о допуске/исключении из клубных соревнований УЕФА зарезервировано.

ФК «Барселона» обязуется активно информировать ИРО о ходе проводимых расследований и предоставлять все запрашиваемые документы и информацию.

ИРО, занимающийся этим делом, предлагается продолжить и завершить свое расследование и направить дополнительный отчет в Апелляционный орган УЕФА, если и когда они сочтут необходимым дать оценку допуску/исключению «Барселоны» из соревнования.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0:4 на спотифай камп ноу
Да что за бред, вина не доказана, дело продолжается потому что идёт расследование никаких видимих причин применять санкции нет, идёт давление на руководство Барсы. Барселона эта та команда которая всегда должна участвовать в Лиге Чемпионов, иначе это как лыжные гонки без Норвегии.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
"Каталонцы обвиняются в подкупе судей" - а кто их в этом обвиняет ? прокуратура таких обвинений не выдвигала!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agamyrat Agamyradow
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Да что за бред, вина не доказана, дело продолжается потому что идёт расследование никаких видимих причин применять санкции нет, идёт давление на руководство Барсы. Барселона эта та команда которая всегда должна участвовать в Лиге Чемпионов, иначе это как лыжные гонки без Норвегии.
а с ними это как лыжные гонки С Норвегией и их легальным допингом ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ответ Emin Aliev
журналисты
это те которые второй древнейшей профессии ? кстати, многие из т.н. "журналистов" поудаляли такие обвинения после того как Барса начала подавать на них иски ....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий