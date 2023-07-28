«Барселоне» может быть запрещено участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, заявили в УЕФА.

Каталонцы обвиняются в подкупе судей в Ла Лиге через вице-президента судейского комитета испанского футбола Хосе Марию Энрикеса Негрейру.

Несмотря на то, что «Барса» продолжает утверждать свою невиновность, УЕФА заявляет, что расследование в поисках правонарушений продолжается.

Однако первоначальное решение УЕФА допустить «Барсу» к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне прямо сейчас в ожидании результатов расследования.

В заявлении УЕФА говорится следующее: « Работа по делу о допуске футбольного клуба «Барселона» к участию в клубных соревнованиях УЕФА»2023/24 приостановлена и может быть возобновлена по просьбе инспекторов по этике и дисциплине (EDI), занимающихся этим делом.

ФК «Барселона» временно допущен к участию в клубных соревнованиях УЕФА 2023/24. Будущее решение о допуске/исключении из клубных соревнований УЕФА зарезервировано.

ФК «Барселона» обязуется активно информировать ИРО о ходе проводимых расследований и предоставлять все запрашиваемые документы и информацию.

ИРО, занимающийся этим делом, предлагается продолжить и завершить свое расследование и направить дополнительный отчет в Апелляционный орган УЕФА, если и когда они сочтут необходимым дать оценку допуску/исключению «Барселоны» из соревнования.