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«Барселона» определилась с будущим Хулиана Араухо, клуб все еще в поиске правого защитника

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Как сообщает Ферран Мартинес из Mundo Deportivo, «Барселона» приняла решение отправить Хулиана Араухо в «Лас-Пальмас» на правах аренды на фоне поиска нового правого защитника.

В «Барсе» подтвердили, что решение уже принято, и Араухо отправится в «Лас-Пальмас» после турне «Барсы» по США.

«Это отличный правый защитник, весь клуб хорошо отзывается о нем. Он будет отдан в аренду на этот сезон», – сказал в четверг президент «Барсы» Жоан Лапорта.

Хави считает, что Араухо необходимо отдать в аренду для того, чтобы он получал регулярное игровое вреся, а затем вернулся в «Барсу» с большим опытом и боролся за место в составе.

Мексиканский защитник прибыл в «Барсу» во время последнего трансферного окна, но не смог сыграть за каталонцев, так как Ла Лиги заблокировала его регистрацию. Впервые Хави увидел его в деле только во время товарищеского матча с «Виссел Кобе».

2 комментария

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Nike of FW
лас Пальмас отличный вариант . Пимента хороший тренер умеющий работать с молодежью и ставить хороший футбол .... абсолютно не понятна была его рокировка на Серхи Бархуна во главе Барсы Б ....
+3
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+3
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predMBAPPE
Ответ Nike of FW
лас Пальмас отличный вариант . Пимента хороший тренер умеющий работать с молодежью и ставить хороший футбол .... абсолютно не понятна была его рокировка на Серхи Бархуна во главе Барсы Б ....
Что непонятно, просто поменял и если прокатит то герой, если нет то просто перевернут страницу
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