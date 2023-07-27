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«Его отсутствие чувствовалось»: болельщики «Барсы» назвали одного игрока, которого не хватает

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«[Серхио] Бускетса не заменили», — заключил болельщик «Барселоны , став свидетелем поражения «Барселоны» от «Арсенала» со счетом 3:5.

«И никогда не заменят. Его отсутствие ощущалось, это новая эра и новое беспокойство», — отвечает Atn 420.

«Сезон для «Барсы» окончен, если мы не найдем его наследника», — считает Dudesadstory.

Возможно, пока слишком рано делать какие-либо выводы.

Это первая предсезонная игра «Барсы», и нашим новым игрокам, в том числе Ориолю Ромеу, который пришел заменить Бускетса, нужно время, чтобы адаптироваться.

 

2 комментария

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Маратбек Абакиров
а этим людям объяснили что это предсезонка? что первый матч против хорошего клуба?
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