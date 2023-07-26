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Воссоединения с Месси не будет, «Гремио» блокирует переход Суареса в Майами

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Луис Суарес был тесно связан с переходом в «Интер Майами», чтобы воссоединиться с Лео Месси и компанией.

Сообщается, что уругвайский нападающий был готов заплатить из своего кармана, чтобы расторгнуть контракт с «Гремио» и перейти в MLS в качестве свободного агента.

Однако, по словам Фабрицио Романо, в этом году воссоединения не произойдет, так как Гремио заблокировал переезд.

У Луиса есть еще полтора года по контракту, то есть до декабря 2024 года.

 

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