Воссоединения с Месси не будет, «Гремио» блокирует переход Суареса в Майами
Луис Суарес был тесно связан с переходом в «Интер Майами», чтобы воссоединиться с Лео Месси и компанией.
Сообщается, что уругвайский нападающий был готов заплатить из своего кармана, чтобы расторгнуть контракт с «Гремио» и перейти в MLS в качестве свободного агента.
Однако, по словам Фабрицио Романо, в этом году воссоединения не произойдет, так как Гремио заблокировал переезд.
У Луиса есть еще полтора года по контракту, то есть до декабря 2024 года.
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