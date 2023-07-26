Не понравился исторический цвет.

По данным Diario Sport, после презентации новой третьей формы «Барселоны» на сезон-2023/2024 болельщики клуба отказываются ее покупать. Кулес утверждают, что она слишком похожа на футболку извечного соперника − «Мадрида».

«Футболка хорошая, но я никогда не куплю ее. Носить белое? Невероятно!» − передает слова одного из стоявших у официального клубного магазина болельщиков издание.

На сайте Diario Sport прошел опрос, в котором 55% болельщиков «Барселоны» высказались за покупку футболки, а 45% сказали «нет» и утверждают, что никогда не наденут белую форму.

«Барса» утверждает, что на создание комплекта ее вдохновила легенда клуба Йохан Кройфф. Летучий голландец вписал себя в историю команды в середине 70-х годов как игрок и позже как тренер.

Вполне вероятно, что некоторым болельщикам «блауграны» надо бы подучить историю любимого клуба или посетить клубный музей.