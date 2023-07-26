FC BARCELONA
Блог

«Симпатично, но покупать не буду». Фанаты «Барселоны» выступают против новой формы клуба

болельщики болельщики
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Йохан Кройфф Йохан Кройфф
Футбол Футбол

Не понравился исторический цвет.

По данным Diario Sport, после презентации новой третьей формы «Барселоны» на сезон-2023/2024 болельщики клуба отказываются ее покупать. Кулес утверждают, что она слишком похожа на футболку извечного соперника − «Мадрида».

«Футболка хорошая, но я никогда не куплю ее. Носить белое? Невероятно!» − передает слова одного из стоявших у официального клубного магазина болельщиков издание.

На сайте Diario Sport прошел опрос, в котором 55% болельщиков «Барселоны» высказались за покупку футболки, а 45% сказали «нет» и утверждают, что никогда не наденут белую форму.

«Барса» утверждает, что на создание комплекта ее вдохновила легенда клуба Йохан Кройфф. Летучий голландец вписал себя в историю команды в середине 70-х годов как игрок и позже как тренер.

Вполне вероятно, что некоторым болельщикам «блауграны» надо бы подучить историю любимого клуба или посетить клубный музей.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дамир Байназаров
А форма то реально хорошая. Только из за цвета не стоит браковать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoBecTb
Никто не выступает против, не надо придумывать. Это аммаж на 80-е. Кройф гонял на таких. Очень красиво на нем смотрелась, по крайней мере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Подумаешь, не нравится, не покупай. Туристы разберут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий