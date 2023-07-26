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Уже на этой неделе «Барса» должна решить проблему регистраций игроков. Этому поможет загадочная сделка

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Лапорта работает не покладая рук.

На данный момент лишь 13 игроков первой команды «Барселоны» зарегистрированы в Ла Лиге, а начало нового сезона становится все ближе с каждый днем. Уже 13 августа каталонцы сыграют в первом туре против «Хетафе».

Если клуб хочет, чтобы к этому моменту в распоряжении Хави были все футболисты, придется решить эту проблему в оставшиеся 18 дней. И, кажется, «блауграна» уже знает, как можно это сделать.

По информации Mundo Deportivo, каталонцы близки к завершению загадочной сделки, которая позволит им зарегистрировать контракты Рональда Араухо, Гави, Серджи Роберто, Маркоса Алонсо и Иньяки Пеньи, а также новичков Ориоля Ромеу, Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса.

Если все пойдет по плану, то сделка должна быть завершена до выходных. Журналист Роджер Торелло добавляет, что официальное объявление может состояться уже в четверг, а операция, которая закроет проблему регистраций, связана с одним из активов клуба, а не с продажей кого-то из игроков.

Большинство испанских журналистов в один голос утвреждают, что внутри «Барселоны» царит абсолютная уверенность в том, что к старту Ла Лиги Хави будут доступны все игроки команды.

7 комментариев

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Atash Yoldashow
Верю и надеюсь что в новом сезоне Барса заиграет новыми красками 😍
+4
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Aymammet Baylyyew
Лапорте молодец, давай родной не подвиди
+3
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Kaloyan Yalamov
Ответ Серж Папанов
Он продал свою жопа арабских государств
Судя по новости, жди гостей на выходные, уже выехали ))
+2
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Виктор Кашшаи
Вау, как так?
Мне же говорили ,что Барса никого не зарегистрирует?🤯😳
А если серьёзно, это было понятно, что Барса всех зарегает
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Виктор Кашшаи
Ответ Серж Папанов
Он продал свою жопа арабских государств
к сожалению для тебя, Барса независимый проект, в отличие от реала, который спонсируется государством
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