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Какой состав Хави выставит на игру с «Арсеналом»?

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«Барселона» усердно тренировалась в летнюю жару в Лос-Анджелесе, готовясь к своему первому предсезонному товарищескому матчу.

Теперь, когда игроки оправились от вируса, охватившего лагерь на прошлой неделе, Хави намерен выставить сильный состав на игру против «Арсенала» в четверг, сообщает Sport.

Вот как выглядит ожидаемый состав «Барсы» на матч с «Арсеналом»:

Тер Штеген; Роберто, Араухо, Кристенсен, Алонсо; Ромеу, Гундоган, Педри; Гави, Рафинья, Торрес.

 

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