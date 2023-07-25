«Барселона» усердно тренировалась в летнюю жару в Лос-Анджелесе, готовясь к своему первому предсезонному товарищескому матчу.

Теперь, когда игроки оправились от вируса, охватившего лагерь на прошлой неделе, Хави намерен выставить сильный состав на игру против «Арсенала» в четверг, сообщает Sport.

Вот как выглядит ожидаемый состав «Барсы» на матч с «Арсеналом»:

Тер Штеген; Роберто, Араухо, Кристенсен, Алонсо; Ромеу, Гундоган, Педри; Гави, Рафинья, Торрес.