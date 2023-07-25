По словам Жорди Хиля из Diario Sport, Ферран Торрес — игрок «Барсы», который продемонстрировал одну из лучших физических кондиций на тренировках.

Ферран борется за то, чтобы доказать, что он достоин остаться в «Барсе» в следующем сезоне, несмотря на бесконечные слухи о возможном уходе.

Испанский форвард — один из самых дорогих игроков в команде после его перехода из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро в прошлом году.

Однако после яркого начала своей карьеры в «Барселоне» 23-летний футболист забил всего четыре гола в Ла Лиге в 33 играх прошлого сезона.