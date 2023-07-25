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Кто лучший на тренировках «Барсы»? Один из игроков, которого хотели продать

Ферран Торрес Ферран Торрес
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По словам Жорди Хиля из Diario Sport, Ферран Торрес — игрок «Барсы», который продемонстрировал одну из лучших физических кондиций на тренировках.

Ферран борется за то, чтобы доказать, что он достоин остаться в «Барсе» в следующем сезоне, несмотря на бесконечные слухи о возможном уходе.

Испанский форвард — один из самых дорогих игроков в команде после его перехода из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро в прошлом году.

Однако после яркого начала своей карьеры в «Барселоне» 23-летний футболист забил всего четыре гола в Ла Лиге в 33 играх прошлого сезона. 

 

2 комментария

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NartApsua
Ну, в плане тренировок, прессинга, черновой работы, игровой дисциплины Ферран всегда был одним из лучших в Барсе. По остальному есть вопросы)
+5
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+5
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& Co1366
Это очень хорошо, что Ферран борется за своё будущее 🚩
0
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