Как же он хорош.

В недавнем интервью испанскому изданию Diario Sport Илкая Гюндогана спросили, почему он решил покинуть «Манчестер Сити», с которым он только что завоевал требл, и перейти в «Барселону».

Ответ немецкого полузащитника определенно понравится всем кулес:

«Во-первых, потому что это «Барса». Невозможно отказать «Барсе». С самого детства я мечтал играть за эту команду и защищать эту эмблему. И для меня большая честь быть здесь.

Кроме того, я увидел потенциал команды. Я вижу команду, которую начал создавать тренер в прошлом сезоне, и я знаю, что она будет становиться только лучше, лучше и лучше.

Я очень мотивирован, и я пришел сюда, чтобы доказать себе, что я все еще способен на это, несмотря на то, что мне 32 года, это новая лига, и вызов не будет легким, но мне нравятся сложные вызовы. Они делают меня лучшей версией себя. Так что я готов бросить вызов себе и выложиться на полную в этой новой главе.

Я здесь, чтобы побеждать. Ла Лига, Кубок Испании, Лига чемпионов — все это. Я провел отличный сезон в «Сити», но хочу продолжать побеждать снова и снова. Поэтому я приехал сюда, чтобы наслаждаться футболом, но также и побеждать. Прежде всего, чтобы побеждать».

«Барсе» очень повезло заполучить такого талантливого, опытного и мотивированного игрока в качестве свободного агента. И он наверняка сыграет большую роль в команде Хави в ближайшие два года.