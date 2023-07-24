Дальше только лучше.

Последние несколько лет «Барселона» борется с финансовыми трудностями, появившимся из-за спорных решений предыдущего правления клуба. Из-за кризисной ситуации каталонцы не могут полноценно работать на трансферном рынке, а прошлым летом «финансовые рычаги» «Барсы» стали поводом для многочисленных шуток.

Однако, по словам Жоана Лапорты, ситуация постепенно нормализуется. Президент клуба использует тур команды по США для медийной работы, и в интервью TUDN он сказал:

«В 2003 году мы были в моменте максимального затруднения, у нас был дефицит и значительный долг, сейчас он тоже есть, и, может быть, по прошествии времени, 20 лет, масштабы гораздо больше, хотя концептуально это то же самое.

Но к трудностям мы должны добавить ФФП, поскольку это правила, диктуемые Ла Лигой и интерпретируемые, как ей хочется, создают определенные сложности при управлении клубом, но мы должны адаптироваться, и мы это делаем.

Мы находимся в ключевом и поворотном моменте. Сейчас у нас есть конкурентноспособная команда, а клуб был спасен. Мы поставили перед собой приоритетную цель на Ла Лигу — максимальная стабильность. Мы продолжим соревноваться, мы уже выиграли чемпионат, мы хотим продолжать доминировать в Испании и сделать еще один шаг к тому, чтобы стать более конкурентоспособными в таких соревнованиях, как Лига чемпионов, что всегда важно».