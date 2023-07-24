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🔥🔥🔥 «Барса» включилась в гонку за Мбаппе. Лапорта договорился о звонке и будет предлагать игроков для обмена

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Отношения Мбаппе с «ПСЖ» достигают точки невозврата – клуб отстранил Килиана от предсезонки, и предложения от других клубов посыпались с высокой скоростью.

«Барселона» входит в число команд, которые активно обсуждают с «ПСЖ» трансфер Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe. Каталонцы уже запланировали с французским клубом переговоры по телефону.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что гигант саудовской профессиональной лиги «Аль-Хилаль» выдвинул рекордное в мире предложение за Мбаппе в размере 300 миллионов евро, которое «Париж» с радостью примет.

Однако Мбаппе предпочел бы остаться в Европе, где у него больше шансов выиграть «Золотой мяч» и Лигу чемпионов. L'Equipe сообщает, что «Барса» готова предложить нескольких игроков в обмен на Мбаппе, который станет свободным агентом в 2024 году.

Даже если «Барса» каким-то образом сможет подписать Мбаппе, возникает вопрос, как они смогут зарегистрировать его платить ему зарплату, если раньше они не могли делать это для Лионеля Месси.

«ПСЖ предлагал Мбаппе другим европейским клубам, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

7 комментариев

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Game Plays 1
К сожалению это невозможно
+1
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turcanudima87@gmail.com
Мбаппе в Барсу, это даже не утка, а СЕЛЕЗЕНЬ!
+2
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Ramil Usmanov
Лапорте больше заняться нечем? Все остальные проблемы решены?
+1
0
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Aymammet Baylyyew
Ответ Aymammet Baylyyew
Mbapbe Levandowski Dembele Ух вот это трио получится у барсы
Ой извините если получится конечно
+1
0
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Aymammet Baylyyew
Mbapbe Levandowski Dembele
Ух вот это трио получится у барсы
+1
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0
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СД18
И тут Лапорта проснулся ...
0
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