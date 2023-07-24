7 комментариев

Отношения Мбаппе с «ПСЖ» достигают точки невозврата – клуб отстранил Килиана от предсезонки, и предложения от других клубов посыпались с высокой скоростью.

«Барселона» входит в число команд, которые активно обсуждают с «ПСЖ» трансфер Килиана Мбаппе, сообщает L'Equipe. Каталонцы уже запланировали с французским клубом переговоры по телефону.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что гигант саудовской профессиональной лиги «Аль-Хилаль» выдвинул рекордное в мире предложение за Мбаппе в размере 300 миллионов евро, которое «Париж» с радостью примет.

Однако Мбаппе предпочел бы остаться в Европе, где у него больше шансов выиграть «Золотой мяч» и Лигу чемпионов. L'Equipe сообщает, что «Барса» готова предложить нескольких игроков в обмен на Мбаппе, который станет свободным агентом в 2024 году.

Даже если «Барса» каким-то образом сможет подписать Мбаппе, возникает вопрос, как они смогут зарегистрировать его платить ему зарплату, если раньше они не могли делать это для Лионеля Месси.

«ПСЖ предлагал Мбаппе другим европейским клубам, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед».