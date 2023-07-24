«Барселона» сообщила, что игроки, пострадавшие от вируса, приведшего к отмене матча с «Ювентусом», выздоравливают и быстро восстанавливаются. Клуб добавляет, что никаких новых случаев заражения вирусом в лагере обнаружено не было.

«Барселона» заверила, что их игра против «Арсенала» в среду пройдет по расписанию.

У каталонцев запланированы две тренировки на понедельник, и большинство зараженных игроков выздоровят и придут на облегченные тренировки.

«Барса» подтверждает, что их игрокам не терпится сыграть свою первую игру в новом сезоне. Ожидается, что каталонцы получат около 10 миллионов евро за участие в туре по США.