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Что сейчас с игроками, из-за которых отменили матч с «Ювеетусом»? «Барса» прояснила ситуацию

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«Барселона» сообщила, что игроки, пострадавшие от вируса, приведшего к отмене матча с «Ювентусом», выздоравливают и быстро восстанавливаются. Клуб добавляет, что никаких новых случаев заражения вирусом в лагере обнаружено не было.

«Барселона» заверила, что их игра против «Арсенала» в среду пройдет по расписанию.

У каталонцев запланированы две тренировки на понедельник, и большинство зараженных игроков выздоровят и придут на облегченные тренировки.

«Барса» подтверждает, что их игрокам не терпится сыграть свою первую игру в новом сезоне. Ожидается, что каталонцы получат около 10 миллионов евро за участие в туре по США.

5 комментариев

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Игорь Климов
Полного восстановления всем игрокам Барселоны!
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Игорь Климов
Ответ Акø
Ты не устал однотипные комментарии оставлять?
Тебя вообще-то не спрашивают.
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Акø
Ты на высоте как всегда ))
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ЧИКО
Ответ Акø
Ты не устал однотипные комментарии оставлять?
А ты не устал следить за тем, что сказали другие? говори, если имеешь своё мнение, нет, так сиди тихо и не лезь не в свои дела…. Конечно же полного выздоровления желаем заболевшим игрокам… так и будет!!!
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