FC BARCELONA
Блог

Отмена игры «Ювентуса» не повредит «Барсе» в финансовом отношении из-за разумного решения клуба

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

«Барселона» была вынуждена отменить игру против «Ювентуса», которая должна была состояться сегодня рано утром, потому что многие игроки перенесли вирусную инфекцию.

Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы недополучат 2 миллиона евро от продажи билетов.

Тем не менее, сине-гранатовым не придется ничего платить за отказ от игры. Это потому, что они включили такую ​​ситуацию в свою страховку на время тура по США. Это очень умно с их стороны, поскольку они могли бы рискнуть заплатить организаторам за невыполнение своих обязательств, если бы они не были застрахованы.

Ожидается , что следующая игра против «Арсенала» состоится в четверг утром (по испанскому времени).

 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серж Папанов
Гений Лапорта
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий