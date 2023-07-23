«Барселона» была вынуждена отменить игру против «Ювентуса», которая должна была состояться сегодня рано утром, потому что многие игроки перенесли вирусную инфекцию.

Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы недополучат 2 миллиона евро от продажи билетов.

Тем не менее, сине-гранатовым не придется ничего платить за отказ от игры. Это потому, что они включили такую ​​ситуацию в свою страховку на время тура по США. Это очень умно с их стороны, поскольку они могли бы рискнуть заплатить организаторам за невыполнение своих обязательств, если бы они не были застрахованы.

Ожидается , что следующая игра против «Арсенала» состоится в четверг утром (по испанскому времени).