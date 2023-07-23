🤯 Дембеле отклонил предложение «Аль-Насра» на €200 млн! Француз хочет играть только за «Барсу»
Footmercato пишет, что Усман Дембеле отклонил предложение «Аль-Насра».
Саудовский клуб предложил французу пятилетний контракт с окладом в €40 млн в год, что означает €200 млн за весь срок. Игрока готовы были выкупить у «Барсы» за €50 млн.
Однако Усман решил, что хочет остаться в «Барселоне» и продлить контракт, который истекает уже следующим летом.
Напомним, что нападающий забил пять мячей и отдал семь голевых передач в 25 играх Ла Лиги прошлого сезона.
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