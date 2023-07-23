Footmercato пишет, что Усман Дембеле отклонил предложение «Аль-Насра».

Саудовский клуб предложил французу пятилетний контракт с окладом в €40 млн в год, что означает €200 млн за весь срок. Игрока готовы были выкупить у «Барсы» за €50 млн.

Однако Усман решил, что хочет остаться в «Барселоне» и продлить контракт, который истекает уже следующим летом.

Напомним, что нападающий забил пять мячей и отдал семь голевых передач в 25 играх Ла Лиги прошлого сезона.