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«Барселона» отменила предсезонный матч с «Ювентусом». В каталонской команде началась эпидемия 😣

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Тур пошел не по плану.

20 июля «Барселона» в составе 32 игроков и тренерского штаба отправилась в США на предсезонный тур. В Америке у «блауграны» было запланировано четыре грандиозных матча:

  • 23 июля с «Ювентусом» в Сан-Франциско;
  • 27 июля с «Арсеналом» в Лос-Анджелесе;
  • 29 июля с «Реалом» в Арлингтоне;
  • 2 августа с «Миланом» в Лас-Вегасе.

И вот за несколько часов до первой игры «Барселона» выпустила официальное заявление, что встреча отменяется из-за вспышки вирусного гастроэнтерита в команде.

Журналисты сразу же поспешили поделиться деталями этой эпидемии. Хави Мигель из Diario AS сообщил, что заразилось 12 членов команды (Тони Хуанмарти назвал цифру 8-9 человек).

Хави, по информации СМИ, не входит в число заболевших, а футболисты должны оправиться за 48 часов. Однако матч с «Ювентусом» уже наверняка не состоится, хоть изначально и обсуждался перенос.

Здоровья каталонцам!

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