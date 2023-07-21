Тур пошел не по плану.

20 июля «Барселона» в составе 32 игроков и тренерского штаба отправилась в США на предсезонный тур. В Америке у «блауграны» было запланировано четыре грандиозных матча:

23 июля с «Ювентусом» в Сан-Франциско;

27 июля с «Арсеналом» в Лос-Анджелесе;

29 июля с «Реалом» в Арлингтоне;

2 августа с «Миланом» в Лас-Вегасе.

И вот за несколько часов до первой игры «Барселона» выпустила официальное заявление, что встреча отменяется из-за вспышки вирусного гастроэнтерита в команде.

Журналисты сразу же поспешили поделиться деталями этой эпидемии. Хави Мигель из Diario AS сообщил, что заразилось 12 членов команды (Тони Хуанмарти назвал цифру 8-9 человек).

Хави, по информации СМИ, не входит в число заболевших, а футболисты должны оправиться за 48 часов. Однако матч с «Ювентусом» уже наверняка не состоится, хоть изначально и обсуждался перенос.

Здоровья каталонцам!