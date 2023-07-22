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«Связь, которую разорвать невозможно». Болельщики «Барселоны» в восторге от воссоединения Месси и Бускетса

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Ночью дебютировали за «Интер Майами».

Самый яркий момент сегодняшнего дня − дебют Лионеля Месси и Серджи Бускетса в составе «Интер Майами». Оба игрока вышли на 54-й минуте матча Кубка Лиги против «Крус Асуль» и показали, что старая связка все еще работает.

В одном из эпизодов Бускетс нашел Лео великолепным длинным забросом в штрафную. Аргентинец подхватил мяч, но, к сожалению, удар заблокировали защитники мексиканской команды.

Однако через десять минут, когда на табло было 90+4, «Интер Майами» получил штрафной. Месси подошел к мячу и забил шикарный мяч, который стал победным.

Фанаты были вне себя от радости. В социальных сетях отдельно отметили взаимопонимание Бускетса и Месси:

💭Прошло два года с момента их последней игры, а Бускетс все еще понимает каждое движение Месси. Безумие.

💭Связь, которую невозможно разорвать:

💭В жизни есть вещи, которые не забываются. Бускетс и Месси играли вместе более десяти лет, выиграли все, что только можно. Телепатическая связь!

💭Такое ощущение, что кто-то зажал ctrl c + ctrl v. Это все тот же Бускетс, который отдавал передачи на Месси времен «Барсы», продолжает делать то же самое в США. Другие команды МЛС не представляют, что их ждет.

💭А теперь представьте, что в эту команду уже пришел Альба, а на подходе могут быть Иньеста и Суарес.

И Месси, и Бускетс получили за свой дебют высокие оценки. Многие болельщики ловили себя на мысли, что они как будто бы вернулись на десять лет назад.

Обзор матча «Интер Майами» и «Крус Асуль».

3 комментария

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Игорь Климов
Взаимопонимание Лео Месси и Серджио Бускетса, находится на космическом уровне!
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8sq8bzqfby
Ответ Игорь Климов
Взаимопонимание Лео Месси и Серджио Бускетса, находится на космическом уровне!
а зачем изо дня в день повторять одни и те же очевидные вещи? Ты хоть че-нибудь другое умеешь?
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Hella black
Альбу и Суареса и будет вообще шик !
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