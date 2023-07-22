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«Я люблю тебя, брат»: Витор Роке поздравил вундеркинда «Реала» с днем ​​рождения

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«С днем ​​рождения, брат. Благослови тебя Бог, удачи всегда. Ты заслуживаешь самого лучшего. Я люблю тебя, брат», — написал Витор Роке в Instagram.

Это поздравление с днем ​​рождения Эндрика, который присоединится к «Реалу» в 2024 году.

Эндрику исполняется 17 лет. В настоящее время он играет за «Палмейрас» . В этом сезоне он забил всего 7 голов в 32 матчах за свою команду.

Статистика Витора Роке в этом сезоне более впечатляющая – 16 голов и 6 передач в 32 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» .

 

 

2 комментария

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СД18
У них еще все впереди. Вот оно, возможное противостояние, достойное Месси и Роналду.
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Вячеслав Новиков
И Барселона и Реал молодцы, надеюсь вырастут в топ и дадут жару
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