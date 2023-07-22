«Я люблю тебя, брат»: Витор Роке поздравил вундеркинда «Реала» с днем рождения
«С днем рождения, брат. Благослови тебя Бог, удачи всегда. Ты заслуживаешь самого лучшего. Я люблю тебя, брат», — написал Витор Роке в Instagram.
Это поздравление с днем рождения Эндрика, который присоединится к «Реалу» в 2024 году.
Эндрику исполняется 17 лет. В настоящее время он играет за «Палмейрас» . В этом сезоне он забил всего 7 голов в 32 матчах за свою команду.
Статистика Витора Роке в этом сезоне более впечатляющая – 16 голов и 6 передач в 32 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» .
2 комментария