«С капитанской повязкой или без нее». Рональд Араухо дает обещание болельщикам «Барсы»
Уход Серджи Бускетса и Жорди Альбы означает, что у «Барселоны» на данный момент два свободных капитанских места.
Помимо ветеранов Серджи Роберто и Тер Стегена, еще два игрока «сине-гранатовых» получат честь носить капитанскую повязку в следующем сезоне.
Роберт Левандовски и Рональд Араухо — основные кандидаты на эту роль.
В четверг в беседе с прессой уругваец прокомментировал шанс получить капитанскую повязку:
«Большая честь быть капитаном «Барселоны», но от меня тут ничего не зависит. Это решение принимают другие люди».
«Я сделаю все для «Барсы» с капитанской повязкой или без нее. Я считаю себя прирожденным лидером, и так будет всегда».
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