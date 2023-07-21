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«С капитанской повязкой или без нее». Рональд Араухо дает обещание болельщикам «Барсы»

Рональд Араухо Рональд Араухо
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Уход Серджи Бускетса и Жорди Альбы означает, что у «Барселоны» на данный момент два свободных капитанских места.

Помимо ветеранов Серджи Роберто и Тер Стегена, еще два игрока «сине-гранатовых» получат честь носить капитанскую повязку в следующем сезоне.

Роберт Левандовски и Рональд Араухо — основные кандидаты на эту роль.

В четверг в беседе с прессой уругваец прокомментировал шанс получить капитанскую повязку:

«Большая честь быть капитаном «Барселоны», но от меня тут ничего не зависит. Это решение принимают другие люди».

«Я сделаю все для «Барсы» с капитанской повязкой или без нее. Я считаю себя прирожденным лидером, и так будет всегда».

1 комментарий

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Игорь Климов
Араухо лучшее приобретение за последние годы в Ла Лиге, обязан быть капитаном Барселоны!
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