17 комментариев

А они даже не знали, кто он такой.

Френки де Йонг и его девушка Микки Кимени провели чудесный летний отпуск. Пара успела сменить несколько локаций, так как у полузащитника была дополнительная неделя отдыха после выступлений за сборную в июне.

Сначала пара отдыхала на островах Теркс и Кайкос, где они объявили о том, что ждут ребенка, а после влюбленные отправились в Италию. В своих соцсетях Микки поделилась серией очаровательных фотографий из их отпуска во Флоренции.

Однако один снимок особенно привлек внимание фанатов.

Есть ли что-то прекраснее этого снимка? Френки, у которого в руках тает огромный рожок джелато, отозвался на просьбу пожилой пары и сфотографировал их на ступеньках флорентийского здания. Эти двое, очевидно, не знают, что вообще-то де Йонг является одним из известнейших полузащитников своего поколения — для них он просто милый молодой человек.

И поэтому это фото становится еще очаровательнее 😍