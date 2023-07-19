17 комментариев

Де Йонг с девушкой провели последние дни отпуска в Италии. Во время прогулки по Флоренции футболист выручил пожилую пару 📸🍦
А они даже не знали, кто он такой.
Френки де Йонг и его девушка Микки Кимени провели чудесный летний отпуск. Пара успела сменить несколько локаций, так как у полузащитника была дополнительная неделя отдыха после выступлений за сборную в июне.
Сначала пара отдыхала на островах Теркс и Кайкос, где они объявили о том, что ждут ребенка, а после влюбленные отправились в Италию. В своих соцсетях Микки поделилась серией очаровательных фотографий из их отпуска во Флоренции.
Однако один снимок особенно привлек внимание фанатов.
Есть ли что-то прекраснее этого снимка? Френки, у которого в руках тает огромный рожок джелато, отозвался на просьбу пожилой пары и сфотографировал их на ступеньках флорентийского здания. Эти двое, очевидно, не знают, что вообще-то де Йонг является одним из известнейших полузащитников своего поколения — для них он просто милый молодой человек.
И поэтому это фото становится еще очаровательнее 😍
Де Йонг молодец, конечно, при этом. Просто непонятно, чему поражаться)
Ну тогда я крут каждый день