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Де Йонг с девушкой провели последние дни отпуска в Италии. Во время прогулки по Флоренции футболист выручил пожилую пару 📸🍦

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Френки де Йонг Френки де Йонг
Футбол Футбол

А они даже не знали, кто он такой.

Френки де Йонг и его девушка Микки Кимени провели чудесный летний отпуск. Пара успела сменить несколько локаций, так как у полузащитника была дополнительная неделя отдыха после выступлений за сборную в июне.

Сначала пара отдыхала на островах Теркс и Кайкос, где они объявили о том, что ждут ребенка, а после влюбленные отправились в Италию. В своих соцсетях Микки поделилась серией очаровательных фотографий из их отпуска во Флоренции.

Однако один снимок особенно привлек внимание фанатов.

Есть ли что-то прекраснее этого снимка? Френки, у которого в руках тает огромный рожок джелато, отозвался на просьбу пожилой пары и сфотографировал их на ступеньках флорентийского здания. Эти двое, очевидно, не знают, что вообще-то де Йонг является одним из известнейших полузащитников своего поколения  — для них он просто милый молодой человек.

И поэтому это фото становится еще очаровательнее 😍

17 комментариев

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Goldstream
На самом деле достаточно удивительно, что то, что является нормой приличного человека, рассматривается как героический подвиг.
Де Йонг молодец, конечно, при этом. Просто непонятно, чему поражаться)
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fidelio
Просто лайк!!
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прощай Роналду
Молодец Внучек!
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noqz1488@gmail.com
Одет круто, не как остальные клоунские негры и латиносы футболисты.
+3
-1
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Арг
Беременная, но все еще девушка? Непорочное зачатие, что ли?
+5
-4
+1
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barca1899messi
Ответ noqz1488@gmail.com
Одет круто, не как остальные клоунские негры и латиносы футболисты.
шорты, футболка и кроссовки - это крутая одежда?????
Ну тогда я крут каждый день
+1
0
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esencooloff
Девушка Френки внешне похожа на де Лигта, а девушка де Лигта похожа внешне на де Йонга
+2
-2
0
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Liquidozz
Я думал спас от рук Коза Ностры, одолжил денег, на худой конец перевел через дорогу...
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Арг
Ответ Força barça
Роналду 2.0
Роналду зачал? Роналду - святой дух?
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Экселлент
Ответ Арг
Беременная, но все еще девушка? Непорочное зачатие, что ли?
Так то Френки уже сделал ей предложение,если тебе от этого станет легче.
0
0
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barca1899messi
Ответ Арг
Беременная, но все еще девушка? Непорочное зачатие, что ли?
а ты хотел бы чтобы писали ,его женщина
0
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atomio
Ответ Арг
Беременная, но все еще девушка? Непорочное зачатие, что ли?
Комментарий удален пользователем
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Арг
Ответ atomio
Комментарий удален пользователем
Пусть ДНК тест сделает
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Badinoko
Ответ Goldstream
На самом деле достаточно удивительно, что то, что является нормой приличного человека, рассматривается как героический подвиг. Де Йонг молодец, конечно, при этом. Просто непонятно, чему поражаться)
Ну не представляю что условный Винисиус отозвался бы на такую просьбу.
+1
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