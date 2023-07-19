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«Манчестер Сити» общался «Барсой» по поводу трансфера игрока, чей профиль нравится Пепу. Каталонцы могут выручить за него крупную сумму

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«Манчестер Сити» связался с «Барселоной» по поводу Рафиньи, сообщил Санти Ауна из Foot Mercato.

По его информации, спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн уже несколько раз общался с Деку на тему потенциального трансфера.

«Барса» готова выслушать предложения по бразильцу. Каталонцы должны получить крупную прибыль этим летом, чтобы зарегистрировать нынешних игроков и купить новых.

Ранее неоднократно появлялась информация, что Бернарду Силва мечтает перейти в «Барселону», и клуб ищет способ осуществить его желание. Хави в восторге от гипотетической возможности поработать вместе с португальцем. Вероятно, теперь два клуба могут даже обсудить вариант с обменом игроками.

Пепу Гвардиоле нравится Рафинья, и он считает его профиль подходящим для команды. Бразильца хотят подписать на замену Рияду Марезу, который близок к переходу в «Аль-Ахли».

Сам Рафинья хочет остаться в «блаугране», он серьезно настроен расти в этой команде. Этим летом он не хочет рассматривать поступающие предложения, однако, вероятно, интерес «Сити», только что завоевавшего требл, может заставить бразильца задуматься.

На данный момент Рафинья забил 10 голов и отдал 12 результативных передач в 50 матчах за «Барселону».

Интересный поворот! Теперь подождем информацию от более надежных журналистов...

2 комментария

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Маршал Ней
На оставлять. Рафинья хорошо провел дебютный сезон и в новом должен прибавить.
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Jlaw
Бруно на Рафинью, похоже на шило и мыло
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