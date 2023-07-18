Двух юных игроков «Барселоны» заметили на базе клуба перед вылетом в тур. Как оказывается, они оба подписали новые контракты
Фабрицио Романо подтвердил.
Сегодня большая часть игроков «Барселоны» вылетела в США, где у команды пройдет предсезонный тур. Перед самолетом двум футболистам надо было решить одно очень важное дело, и для этого они приехали на базу клуба.
Утром папарацци засняли Алекса Бальде и Ламина Ямаля, поднимающихся к офису «блауграны».
Многие журналисты сразу же предположили, что игроки собираются подписать контракты с клубом, и они оказались правы — самый известный инсайдер футбольного мира Фабрицио Романо подтвердил эту информацию.
«Ламин Ямаль и Алекс Бальде подписали новые долгосрочные контракты с «Барселоной».
Ламин Ямаль — до июня 2026, Алекс Бальде — до июня 2028».
Как ранее сообщалось, по новому контракту зарплата Бальде будет увеличена, а клаусула составит 1 миллиард евро.
Что касается Ямаля, которому только исполнилось 16 лет, то его контракт пока рассчитан на более короткий срок, так как для него это первый профессиональный контракт в карьере.
Поставив свои подписи, игроки присоединились к своим товарищам по команде, и вместе с ними отправились в США.
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