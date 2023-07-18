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Двух юных игроков «Барселоны» заметили на базе клуба перед вылетом в тур. Как оказывается, они оба подписали новые контракты

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Фабрицио Романо подтвердил.

Сегодня большая часть игроков «Барселоны» вылетела в США, где у команды пройдет предсезонный тур. Перед самолетом двум футболистам надо было решить одно очень важное дело, и для этого они приехали на базу клуба.

Утром папарацци засняли Алекса Бальде и Ламина Ямаля, поднимающихся к офису «блауграны».

Многие журналисты сразу же предположили, что игроки собираются подписать контракты с клубом, и они оказались правы — самый известный инсайдер футбольного мира Фабрицио Романо подтвердил эту информацию.

«Ламин Ямаль и Алекс Бальде подписали новые долгосрочные контракты с «Барселоной».

Ламин Ямаль — до июня 2026, Алекс Бальде — до июня 2028».

Как ранее сообщалось, по новому контракту зарплата Бальде будет увеличена, а клаусула составит 1 миллиард евро.

Что касается Ямаля, которому только исполнилось 16 лет, то его контракт пока рассчитан на более короткий срок, так как для него это первый профессиональный контракт в карьере.

Поставив свои подписи, игроки присоединились к своим товарищам по команде, и вместе с ними отправились в США.

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