Этим летом «Барселона» подтвердила два новых контракта — Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса.

Ожидается, что в ближайшие часы клуб подтвердит подписание Ориола Ромеу из "Жироны".

«Барса» укрепила свою полузащиту и оборону перед новым сезоном.

А теперь вот как может выглядеть стартовый состав «Барсы» с приходом этих новых игроков.

"Барса": Тер Штеген; Бальде, Мартинес, Араужо, Кунде; Ромеу, Гюндоган, Педри; Ансу, Левандовски, Дембеле.