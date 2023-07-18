FC BARCELONA
Блог

Как будет выглядеть стартовый состав «Барсы» в новом сезоне?

Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Этим летом «Барселона» подтвердила два новых контракта — Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса.

Ожидается, что в ближайшие часы клуб подтвердит подписание Ориола Ромеу из "Жироны".

«Барса» укрепила свою полузащиту и оборону перед новым сезоном.

А теперь вот как может выглядеть стартовый состав «Барсы» с приходом этих новых игроков.

"Барса": Тер Штеген; Бальде, Мартинес, Араужо, Кунде; Ромеу, Гюндоган, Педри; Ансу, Левандовски, Дембеле.

 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsafun
Ответ Rovshen Sahedow
где Кристенсен Гави Абде
а так же де йонг
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rovshen Sahedow
где Кристенсен Гави Абде
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Ответ Rovshen Sahedow
где Кристенсен Гави Абде
В кино пошли
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rovshen Sahedow
Ответ Aymammet Baylyyew
Скорее всего будет тер штеган, кунде, араухо, иниго, балде, гундоган, педри, де йонг, дембеле, левандовски, гави
лучший вариант мой мнению
тер штеген
кунде араухо кристенсен балде
ромеу
гюндоган педри гави
дембеле левандовски
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aymammet Baylyyew
Скорее всего будет
тер штеган,
кунде, араухо, иниго, балде,
гундоган,
педри, де йонг,
дембеле, левандовски, гави
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий