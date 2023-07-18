Как будет выглядеть стартовый состав «Барсы» в новом сезоне?
Этим летом «Барселона» подтвердила два новых контракта — Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса.
Ожидается, что в ближайшие часы клуб подтвердит подписание Ориола Ромеу из "Жироны".
«Барса» укрепила свою полузащиту и оборону перед новым сезоном.
А теперь вот как может выглядеть стартовый состав «Барсы» с приходом этих новых игроков.
"Барса": Тер Штеген; Бальде, Мартинес, Араужо, Кунде; Ромеу, Гюндоган, Педри; Ансу, Левандовски, Дембеле.
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