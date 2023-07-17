FC BARCELONA
Блог

Один игрок прибыл на предсезонку с опозданием на час — ожидается, что он уйдет этим летом

Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Франк Кессиэ прибыл на свою первую предсезонную тренировку на час позже, чем любой другой игрок, пришедший во вторник , сообщает Sport.

Ивуариец связан с уходом из «Барселоны» этим летом, и этот переход, как ожидается, произойдет в течение нескольких дней.

«Ювентус» является вероятным пунктом назначения Кессиэ. Источники сообщают, что итальянский клуб будет настаивать на его подписании, прежде чем обе команды сыграют друг с другом в Соединенных Штатах.

«Барса» хочет плату за трансфер 26-летнего игрока, но первоначальное предложение «Ювентуса» для игрока — это сделка аренды с обязательной опцией покупки.

Возможно, Кессиэ может оказаться в Саудовской Аравии.

 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
В Ювентус его с обязательством выкупа за 15+15)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий