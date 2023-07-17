Франк Кессиэ прибыл на свою первую предсезонную тренировку на час позже, чем любой другой игрок, пришедший во вторник , сообщает Sport.

Ивуариец связан с уходом из «Барселоны» этим летом, и этот переход, как ожидается, произойдет в течение нескольких дней.

«Ювентус» является вероятным пунктом назначения Кессиэ. Источники сообщают, что итальянский клуб будет настаивать на его подписании, прежде чем обе команды сыграют друг с другом в Соединенных Штатах.

«Барса» хочет плату за трансфер 26-летнего игрока, но первоначальное предложение «Ювентуса» для игрока — это сделка аренды с обязательной опцией покупки.

Возможно, Кессиэ может оказаться в Саудовской Аравии.