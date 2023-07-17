Фанат спросил у Лапорты, подпишет ли «Барса» Бернарду Силву. Ответ президента попал на видео
Об интересе «Барселоны» к Бернарду Силве известно давно. Фанат прямо спросил Лапорту о том, подпишет ли «блауграна» португальца.
Президент не стал отвечать прямо, вместо этого он лишь выразил собственное отношение к трансферу: «Хотелось бы, да».
По данным Mundo Deportivo, Бернарду хочет перейти именно в «Барсу», предложения других клубов он пока отложил. А ведь полузащитником активно интересуются «ПСЖ» и клубы из Саудовской Аравии. Сейчас главная помеха трансферу – финансовые трудности каталонцев.
Как пишет Marca, «Ман Сити» вариант с арендой игрока даже не рассматривает. «Горожане» готовы продать Силву лишь по рыночной цене – это 80 млн евро. «Барселона» такими финансами не располагает.
«Сити» отказал и «ПСЖ», который предложил обменять Бернарду на Доннарумму и Верратти, утверждает Foot Mercato.
Похоже, «Барсе» придется попотеть, чтобы подписать полузащитника. Получится ли?
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