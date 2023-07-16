Жерар Пике поделился своим мнением о последнем усилении обороны «Барселоны» Иньиго Мартинесе.

«Он очень хорошо обращается с мячом, у него очень хорошая игра ногой и сильный характер. Он легко адаптируется [в Барселоне].

С ним позиция центрального защитника станет еще более конкурентоспособной, потому что там есть Рональд Араухо, есть [Андреас] Кристенсен, и Жюль [Кунде] тоже может играть там.

Команда уже показала в прошлом сезоне, что в обороне она может конкурировать на высоком уровне, и, надеюсь, так будет и дальше».

32-летний игрок присоединился к каталонцам бесплатно из Бильбао этим летом.