Серхио Бускетсу исполняется 35 лет: список пяти главных достижений легенды
Кажется, что только вчера молодой долговязый полузащитник по имени Серхио Бускетс дебютировал в «Барселоне» вничью 1:1 с «Расингом», но прошло 15 лет, и Бузи сегодня исполняется 35.
Давайте взглянем на успехи, достигнутые одним из лучших в мире полузащитников:
9 титулов Ла Лиги
7 Кубок Испании
3 победы в Лиге чемпионов
2 сына и любящая жена
1 чемпионат мира
За время своего пребывания на «Камп Ноу» Серхио забил в общей сложности 18 голов и сделал 45 передач в 722 матчах за клуб.
На следующей неделе он начнет новую главу в своей карьере, поскольку будет играть за «Интер Майами» вместе со своим другом Лео Месси.
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