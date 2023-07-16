Кажется, что только вчера молодой долговязый полузащитник по имени Серхио Бускетс дебютировал в «Барселоне» вничью 1:1 с «Расингом», но прошло 15 лет, и Бузи сегодня исполняется 35.

Давайте взглянем на успехи, достигнутые одним из лучших в мире полузащитников:

9 титулов Ла Лиги

7 Кубок Испании

3 победы в Лиге чемпионов

2 сына и любящая жена

1 чемпионат мира

За время своего пребывания на «Камп Ноу» Серхио забил в общей сложности 18 голов и сделал 45 передач в 722 матчах за клуб.

На следующей неделе он начнет новую главу в своей карьере, поскольку будет играть за «Интер Майами» вместе со своим другом Лео Месси.