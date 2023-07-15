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Гюндоган назвал трех игроков «Барсы», с которыми ему больше всего нравится играть

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«Игроки, с которыми я рад играть больше всего? Левандовски, Тер Стеген и Педри», — сказал Илкай Гюндоган официальному сайту «Барселоны».

Гюндоган играл с Робертом Левандовски в «Боруссии Дортмунд» с 2011 по 2014 год. Эти двое сыграли вместе 77 матчей, в которых забили один гол. Вместе они выиграли Бундеслигу (2011/12), Кубок Германии (2011/12) и Суперкубок Германии (2013/14).

Что касается Марка-Андре тер Стегена, то голкипер играет с Гюндоганом в сборной Германии.

Было бы интересно увидеть, как 32-летний футболист сыграет с Педри в следующем сезоне. Без сомнения, оба будут играть атакующие роли в полузащите.

Гюндоган присоединится к тренировкам первой команды на следующей неделе. В понедельник он будет представлен как новый игрок «Барсы».

 

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