«Игроки, с которыми я рад играть больше всего? Левандовски, Тер Стеген и Педри», — сказал Илкай Гюндоган официальному сайту «Барселоны».

Гюндоган играл с Робертом Левандовски в «Боруссии Дортмунд» с 2011 по 2014 год. Эти двое сыграли вместе 77 матчей, в которых забили один гол. Вместе они выиграли Бундеслигу (2011/12), Кубок Германии (2011/12) и Суперкубок Германии (2013/14).

Что касается Марка-Андре тер Стегена, то голкипер играет с Гюндоганом в сборной Германии.

Было бы интересно увидеть, как 32-летний футболист сыграет с Педри в следующем сезоне. Без сомнения, оба будут играть атакующие роли в полузащите.

Гюндоган присоединится к тренировкам первой команды на следующей неделе. В понедельник он будет представлен как новый игрок «Барсы».