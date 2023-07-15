Мы уже заждались!

Этим летом «Барселона» провернула потрясающую сделку — каталонцам удалось подписать обладателя требла с «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

До сегодняшнего дня полузащитник наслаждался заслуженным отпуском, так как участвовал в матчах немецкой сборной в июне, но теперь он наконец приехал в Барселону.

В сети появилось видео, как Илкай идет по аэропорту к встречающим его сотрудникам клуба. Фанатам особенно приглянулась одна деталь — футболист сошел с самолета в фирменном поло каталонцев.

Потом полузащитнику устроили мини-фотосессию в офисе клуба, а сам игрок записал милое обращение к фанатам.

«Эй, кулес! Это Илкай Гюндоган.

Я очень счастлив наконец-то быть здесь, в «Барселоне», и присоединиться к вам, ребята. С нетерпением жду новый захватывающий сезон и мою первую игру!»

Полузащитник, как и остальные игроки, исполнявшие свои обязанности в сборных этим летом, присоединится к предсезонке «Барсы» в начале следующей недели. Когда вся команда будет в сборе, футболисты начнут подготовку к первому летнему товарищескому матчу в рамках тура по США — 22 июля каталонцы сыграют с «Ювентусом» в Калифорнии.

В понедельник состоится презентация Илкая в качестве игрока «блауграны».