FC BARCELONA
Блог

Гюндоган прилетел в Барселону ✈️✨ Вышел из аэропорта в футболке «блауграны» и записал обращение к фанатам

Барселона Барселона
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Мы уже заждались!

Этим летом «Барселона» провернула потрясающую сделку — каталонцам удалось подписать обладателя требла с «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

До сегодняшнего дня полузащитник наслаждался заслуженным отпуском, так как участвовал в матчах немецкой сборной в июне, но теперь он наконец приехал в Барселону.

В сети появилось видео, как Илкай идет по аэропорту к встречающим его сотрудникам клуба. Фанатам особенно приглянулась одна деталь — футболист сошел с самолета в фирменном поло каталонцев.

Потом полузащитнику устроили мини-фотосессию в офисе клуба, а сам игрок записал милое обращение к фанатам.

«Эй, кулес! Это Илкай Гюндоган.

Я очень счастлив наконец-то быть здесь, в «Барселоне», и присоединиться к вам, ребята. С нетерпением жду новый захватывающий сезон и мою первую игру!»

Полузащитник, как и остальные игроки, исполнявшие свои обязанности в сборных этим летом, присоединится к предсезонке «Барсы» в начале следующей недели. Когда вся команда будет в сборе, футболисты начнут подготовку к первому летнему товарищескому матчу в рамках тура по США — 22 июля каталонцы сыграют с «Ювентусом» в Калифорнии.

В понедельник состоится презентация Илкая в качестве игрока «блауграны».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Футболист такого калибра да ещё и с желанием играть за блауграну - внушает оптимизм за следующий сезон. Как минимум место десятка убогих навесиков - увидим мастерство и умение на поле.
Может излишне оптимистичен - но последний раз так радовался когда пришел Рони. Верю!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
И сказал : НАхалаУЙ МАДРИД!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий