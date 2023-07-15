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Три игрока «Барселоны» прибыли после отдыха в отличной физической форме. Один из них − Дембеле

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Обошлись без пирожков от бабушки.

По словам Хавьера Гаскона из Mundo Deportivo, после летнего отпуска молодые игроки «Барселоны» Педри и Рональд Араухо вернулись в «очень хорошей форме».

Этим двум игрокам пришлось летом заниматься индивидуально, много работать, так как оба восстанавливались после травм. Скорее всего, именно с этим связана их физическая форма.

Иван Сан-Антонио из Diario Sport добавил к этому списку Усмана Дембеле. В конце сезона было заметно, что батарейки француза изрядно износились. Виной тому была в том числе травма. Летом игрок много работал над укреплением мышц и повышением скорости.

Педри и Араухо уже прибыли на базу и приступили к тренировкам с первой командой. Дембеле присоединится к ним на следующей неделе. Несомненно, это трио сыграет ключевую роль в команде Хави предстоящего сезона.

4 комментария

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Mukhammadzhan Akhmedov
Какой же бист Усман когда играет без травм, надеюсь следующий сезон он проведет на топ уровне.
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Serdida Orayew
так хочется что бы Ансу тоже заиграл и показал свой топ... я многое жду от предстоящего сезона.
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Jaha Kudusov
Удачи ребятам, удачи барсе!
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predMBAPPE
Пора показать Мбаппе кто у петухов Батя!
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