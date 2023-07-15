FC BARCELONA
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Пике говорит, что когда-то его тренировал менеджер, который «не имел представления о футболе». О ком он?

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В интервью Cadena Ser Жерара Пике спросили, был ли у него когда-нибудь тренер, который не имел ни малейшего представления о футболе, на что бывший игрок « Барселоны» ответил коротким «Да» и рассмеялся.

Учитывая довольно долгую карьеру защитника и широкий список тренеров, под руководством которых он играл, у болельщиков было достаточно места для размышлений.

🗣 «100% [Рональд] Куман".

🗣 « Хави».

🗣 «Тата Мартино».

🗣 "Лорд Куман".

🗣 «Я думаю, что он говорит о [Кике] Сетьене».

🗣 «Очевидно, Сетьен. Что это было? Лол».

🗣 «Сетьен или Куман точно».

Ну, по крайней мере, никто не указывает пальцем на сэра Алекса Фергюсона или Пепа Гвардиолу...

Как вы думаете, кого имел в виду Пике?

 

3 комментария

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A K
Сетьен вне конкуренции в этой номинации.
+2
0
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Konstantin Meerov
точно не Куман, потому что он был крутым футболистом и успешным тренером в Саутгемптоне. скорее всего, Бархуан
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