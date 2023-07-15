Пике говорит, что когда-то его тренировал менеджер, который «не имел представления о футболе». О ком он?
В интервью Cadena Ser Жерара Пике спросили, был ли у него когда-нибудь тренер, который не имел ни малейшего представления о футболе, на что бывший игрок « Барселоны» ответил коротким «Да» и рассмеялся.
Учитывая довольно долгую карьеру защитника и широкий список тренеров, под руководством которых он играл, у болельщиков было достаточно места для размышлений.
🗣 «100% [Рональд] Куман".
🗣 « Хави».
🗣 «Тата Мартино».
🗣 "Лорд Куман".
🗣 «Я думаю, что он говорит о [Кике] Сетьене».
🗣 «Очевидно, Сетьен. Что это было? Лол».
🗣 «Сетьен или Куман точно».
Ну, по крайней мере, никто не указывает пальцем на сэра Алекса Фергюсона или Пепа Гвардиолу...
Как вы думаете, кого имел в виду Пике?
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