В интервью Cadena Ser Жерара Пике спросили, был ли у него когда-нибудь тренер, который не имел ни малейшего представления о футболе, на что бывший игрок « Барселоны» ответил коротким «Да» и рассмеялся.

Учитывая довольно долгую карьеру защитника и широкий список тренеров, под руководством которых он играл, у болельщиков было достаточно места для размышлений.

🗣 «100% [Рональд] Куман".

🗣 « Хави».

🗣 «Тата Мартино».

🗣 "Лорд Куман".

🗣 «Я думаю, что он говорит о [Кике] Сетьене».

🗣 «Очевидно, Сетьен. Что это было? Лол».

🗣 «Сетьен или Куман точно».

Ну, по крайней мере, никто не указывает пальцем на сэра Алекса Фергюсона или Пепа Гвардиолу...

Как вы думаете, кого имел в виду Пике?