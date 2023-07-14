По сообщению Mundo Deportivo, «Барселона» готовит апелляцию на крупный штраф, наложенный на клуб УЕФА .

Клуб твердо убежден, что штраф в размере 500 000 евро от УЕФА за якобы искажение их прибыли в 2022 финансовом году является суровым, предвзятым и незаконным.

«Барселона» подаст апелляцию на это решение, и, если его оставят в силе, «сине-гранатовые» намерены довести дело до Спортивного арбитражного суда, чтобы получить положительный вердикт.

«Барса» — единственная команда Ла Лиги, которая была оштрафована за нарушения FFP после проверки УЕФА. «Манчестер Юнайтед», предположительно совершивший аналогичное нарушение, был оштрафован всего на 300 тысяч евро.

В прошлом сезоне «Челси» потратил почти 700 миллионов евро на трансферы игроков, но каким-то образом им удалось избежать санкций со стороны УЕФА.