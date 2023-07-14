Жена Лионеля Месси Антонелла Роккуццо опубликовала в социальных сетях фотографию из Майами перед презентацией капитана сборной Аргентины в качестве игрока «Интер Майами».

Месси должен быть представлен клубом МЛС 16 июля. Роккуццо опубликовала изображение, подписав его:

«Новое начало».

Лионель Месси стал свободным агентом 30 июня, когда истек срок его контракта с «Пари Сен-Жермен». Он провел два года с парижанами, забив 32 гола и сделав 35 результативных передач в 75 матчах.

Месси и его семья теперь собираются начать свою новую главу в Соединенных Штатах. Аргентинский форвард станет самым известным игроком в истории МЛС, когда присоединится к команде, принадлежащей Дэвиду Бекхэму.