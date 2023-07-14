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«Новое начало». Жена Лионеля Месси готова к новой жизни в Майями

Лионель Месси Лионель Месси
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Антонелла Рокуццо
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Жена Лионеля Месси Антонелла Роккуццо опубликовала в социальных сетях фотографию из Майами перед презентацией капитана сборной Аргентины в качестве игрока «Интер Майами».

Месси должен быть представлен клубом МЛС 16 июля. Роккуццо опубликовала изображение, подписав его:

«Новое начало».

Лионель Месси стал свободным агентом 30 июня, когда истек срок его контракта с «Пари Сен-Жермен». Он провел два года с парижанами, забив 32 гола и сделав 35 результативных передач в 75 матчах.

Месси и его семья теперь собираются начать свою новую главу в Соединенных Штатах. Аргентинский форвард станет самым известным игроком в истории МЛС, когда присоединится к команде, принадлежащей Дэвиду Бекхэму.

1 комментарий

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MK
Welcome to Miami (c) Will Smith
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