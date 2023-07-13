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Событие века: «Интер Майями» готовит грандиозную презентацию для Лео Месси

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По слухам, звездный состав артистов, включая Шакиру и Bad Bunny, готовится к официальной презентации Лионеля Месси в качестве игрока «Интер Майами». Мероприятие состоится в воскресенье, 16 июля, на стадионе DRV Pink в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Шакира, расставшаяся с Жераром Пике, одна из самых известных артисток в списке. Колумбийский певец Малума с впечатляющими 63 миллионами подписчиков в социальных сетях тоже может появиться с ней на сцене.

На презентации к аргентинцу может присоединиться бывший игрок «Барселоны» Серджи Бускетс. Бускетс и Месси провели вместе 13 сезонов на «Камп Ноу» с 2008 по 2021 год. Они также воссоединятся с другим бывшим товарищем по команде - Жорди Альбой.

1 комментарий

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Vitaly Medvedev
Я так понимаю, Пике не приглашен?
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