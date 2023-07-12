Рановато на Ближний Восток.

Журналист Ашраф Бен Айяд утверждает, что Рафинья получил сумасшедшее предложение уйти из «Барселоны» и поиграть в Саудовской Аравии.

Однако как считает Diario Sport, игрок никуда не собирается уходить. Его не прельщает огромная зарплата, которую ему предлагают.

Еще три недели назад Диас в разговоре со СМИ говорил следующее: «Конечно, я останусь в «Барселоне». И в следующем сезоне, и в следующем, и в следующем, и в следующем − у меня еще много лет по контракту, и я надеюсь отработать эти и многие другие годы здесь».

Бразилец стал единственным игроком «Барсы», который в прошлом сезоне отметился набрал двухзначное число голов и передач: 10 голов и 12 голевых в 50 матчах.

Прошлым летом «Барселона» заплатила «Лидсу» за Рафинью целых 58 млн евро.