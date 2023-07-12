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Рафинья получил сумасшедшее предложение из Саудовской Аравии. Игрок хочет остаться в «Барселоне»

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Рановато на Ближний Восток.

Журналист Ашраф Бен Айяд утверждает, что Рафинья получил сумасшедшее предложение уйти из «Барселоны» и поиграть в Саудовской Аравии.

Однако как считает Diario Sport, игрок никуда не собирается уходить. Его не прельщает огромная зарплата, которую ему предлагают.

Еще три недели назад Диас в разговоре со СМИ говорил следующее: «Конечно, я останусь в «Барселоне». И в следующем сезоне, и в следующем, и в следующем, и в следующем − у меня еще много лет по контракту, и я надеюсь отработать эти и многие другие годы здесь».

Бразилец стал единственным игроком «Барсы», который в прошлом сезоне отметился набрал двухзначное число голов и передач: 10 голов и 12 голевых в 50 матчах.

Прошлым летом «Барселона» заплатила «Лидсу» за Рафинью целых 58 млн евро.

3 комментария

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& Co1366
Пропиарили Рафу.
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predMBAPPE
Сумасшедшее это 20млн в год грязными?
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Игорь Климов
Чемпионат Саудовской Аравии - это пристанище перенсионеров, не гоже молодому и талантливому игроку там находиться.
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