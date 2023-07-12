Маленький тигр уже скоро приедет в Каталонию.

Прозвище Витора Роке — «Эль Тигриньо», что означает маленький тигр на португальском.

Форвард получил это прозвище из-за своего отца. Жювеналя Феррейру, папу Роке, называли «Тиграо» (большой тигр), когда он выступал на любительском уровне. Витора закономерно получил свою кличку вслед за отцом.

Это прозвище прижилось благодаря игровым качествам Роке. The Athletic описывает его как «жесткого, взрывного, бесстрашного». Он даже «оглядывает поле, как свои личные владения», по словам источника издания.

Именно поэтому «Барселона» анонсировала трансфер Витора Роке коротким видео с тигром.

Каталонцы подписали 18-летнего форварда за 30 миллионов евро плюс многочисленные потенциальные бонусы.

Нападающий должен присоединиться к «блаугране» через год, но клуб работает над тем, чтобы осуществить его переход зимой или даже этим летом.