Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси поблагодарил фанатов за поддержку на протяжении всей карьеры.

«Я прошел через много трудностей и массу критики. Я увидел, что есть целое поколение мальчиков, которые готовы защищать меня до смерти. Они боролись со многими людьми, чтобы отстоять мое имя.

Спасибо за всю эту любовь и бои, в которые вы шли, защищая меня. Думаю, что они счастливы после победы на чемпионате мира», - заявил Лео.

Напомним, что в начале лета Месси подписал контракт с клубом МЛС «Интер Майами».