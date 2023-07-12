🥺 «Я увидел целое поколение, которое пыталось отстоять мое имя. Спасибо за эту любовь». Месси обратился к фанатам
Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси поблагодарил фанатов за поддержку на протяжении всей карьеры.
«Я прошел через много трудностей и массу критики. Я увидел, что есть целое поколение мальчиков, которые готовы защищать меня до смерти. Они боролись со многими людьми, чтобы отстоять мое имя.
Спасибо за всю эту любовь и бои, в которые вы шли, защищая меня. Думаю, что они счастливы после победы на чемпионате мира», - заявил Лео.
Напомним, что в начале лета Месси подписал контракт с клубом МЛС «Интер Майами».
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