Назвал агентов «очень сложными».

В интервью Mundo Deportivo президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу контракта Усмана Дембеле, который заканчивается 30 июня 2024 года. Его клаусула составляет всего 50 млн, а в случае ухода из клуба этим летом игрок и его агенты получат 25 млн, так как при продлении предыдущего договора не был выплачен подписной бонус. Лапорта обеспокоен сроками, которые установили агенты Усмана по переговорам, но при этом уверен, что футболист думает только о «Барселоне».

«Дембеле − игрок, который очень дорог тренеру, техническому персоналу и мне. Я его большой поклонник. С его агентами очень сложно вести переговоры. Уважаю его позицию, но все происходит в последнюю минуту. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы сохранить его, и надеемся, что все решится.

«Барса» дала многое Дембеле, он дал «Барсе». В этом сезоне он был решающим. Правда, у него была травма. Мы должны все исправить. В этом сезоне он играл лучше, чем в других. Хави от него в восторге, я тоже, агенты знают об этом. Мы не собираемся терять логику, здравый смысл и хладнокровие, которых требуют такие операции. У нас есть своя структура. Дембеле находится на высоком уровне, мы хотим его сохранить. Есть встречное предложение с его стороны. В прошлом году он протянул нам руку помощи, но все в меру со всех сторон».

Журналистка спросила Лапорту о том, что, по ее данным, Дембеле сообщил клубу, что клаусула в 50 млн евро, действующая до 31 июля, не будет активироваться. Президент «Барса» подтвердил это.

«Да, так и было. Сейчас идут переговоры, на данный момент они идут (смеется). Дембеле нравится «Барселоне», и это наша большая удача. Мы хотим видеть его здесь. Думаю, он останется. Это то, чего он хочет. В прошлом году мы опасались, что его заберут («ПСЖ»), но этого не произошло. Усман хочет остаться, и я не думаю, что у него есть желание перейти в другую команду».