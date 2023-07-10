А как вовремя 🔥

Алекс Бальде полностью оправился от травмы колена, которую он получил в конце сезона.

В мае защитник пострадал после жесткого подката полузащитника «Мальорки» Амата Ндиайе, плачущего игрока уносили с поля на руках товарищи по команде. Предполагалось, что восстановление займет от 6 до 8 недель, но ровно по истечению минимального срока появилось подтверждение, что Алекс готов к возвращению на поле.

Официальный аккаунт клуба в соцсетях опубликовал фото игрока после медосмотра с подписью: «100% готов к работе».

Ранее Mundo Deportivo сообщал, что Бальде начал подготовку на базе клуба еще в начале прошлой недели, чтобы полностью подготовиться к тренировкам с Хави. Похоже, что усилия 20-летнего игрока окупились, и он сможет насладиться полной предсезонкой с «Барселоной», поскольку его травма уже в прошлом, и это безусловно хорошие новости для команды. Хави рассчитывает, что юный защитник возьмет под контроль левый фланг в новом сезоне, а опытный Маркос Алонсо его подстрахует.

В прошлом сезоне Бальде сыграл 44 матча, 25 из которых завершились с сухим счетом, и в дополнение к своим оборонительным обязанностям оформил 7 ассистов.