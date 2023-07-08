FC BARCELONA
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Гольф, пляж и спортзал – игроки «Барсы» очень по-разному проводят отпуск. Смотрим, кто где в последние дни

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Игроки «Барсы» проводят последние дни летнего отпуска.

Френки де Йонг приехал к Серджи Роберто.

Илкай Гюндоган с женой.

Левандовски и его жена не знают, что такое отдых.

А Серджиньо Дест знает, как надо отдыхать.

Маркос Алонсо любит гольф.

Педри не может без футбола.

Рональд Аарухо тренируется в Уругвае.

Иньиго Мартинес проводит первые дни в тренировочном комплексе «Барсы».

Пабло Торре тоже усердно работает.

3 комментария

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прощай Роналду
Ответ Рычаг лапорты
Разве гюндогана зарегали уже?
Если бы ты меньше времени уделял рычагам то знал бы что его давно зарегистрировали, причём самым первым
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Рычаг лапорты
Разве гюндогана зарегали уже?
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прощай Роналду
Кайфуют пока есть возможность, после чемпионства сезон будет тяжёлый
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