Гольф, пляж и спортзал – игроки «Барсы» очень по-разному проводят отпуск. Смотрим, кто где в последние дни
Игроки «Барсы» проводят последние дни летнего отпуска.
Френки де Йонг приехал к Серджи Роберто.
Илкай Гюндоган с женой.
Левандовски и его жена не знают, что такое отдых.
А Серджиньо Дест знает, как надо отдыхать.
Маркос Алонсо любит гольф.
Педри не может без футбола.
Рональд Аарухо тренируется в Уругвае.
Иньиго Мартинес проводит первые дни в тренировочном комплексе «Барсы».
Пабло Торре тоже усердно работает.
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