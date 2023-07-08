Игроки «Барсы» проводят последние дни летнего отпуска.

Френки де Йонг приехал к Серджи Роберто.

Илкай Гюндоган с женой.

Левандовски и его жена не знают, что такое отдых.

А Серджиньо Дест знает, как надо отдыхать.

Маркос Алонсо любит гольф.

Педри не может без футбола.

Рональд Аарухо тренируется в Уругвае.

Иньиго Мартинес проводит первые дни в тренировочном комплексе «Барсы».

Пабло Торре тоже усердно работает.