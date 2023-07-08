Один игрок «Барсы» сокращает отпуск, чтобы ускорить восстановление
Предсезонная подготовка «Барселоны» начнется только в понедельник, 10 июля, но один игрок уже замечен на тренировочной базе Жоана Гампера.
Это Алехандро Бальде , который прервал свой отпуск, чтобы поскорее вернуться в игру, утверждает Mundo Deportivo.
Напомним, что юноша «Барселоны» получил травму лодыжки в матче против «Мальорки» еще в мае после жесткого подката Амата Ндиайе.
Восстановление занимает около десяти недель, но защитник полон решимости немного ускорить его.
Бальде был неотъемлемой частью команды Хави в прошлом сезоне, сыграв за клуб 44 матча и забив восемь мячей.
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