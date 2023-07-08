Предсезонная подготовка «Барселоны» начнется только в понедельник, 10 июля, но один игрок уже замечен на тренировочной базе Жоана Гампера.

Это Алехандро Бальде , который прервал свой отпуск, чтобы поскорее вернуться в игру, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, что юноша «Барселоны» получил травму лодыжки в матче против «Мальорки» еще в мае после жесткого подката Амата Ндиайе.

Восстановление занимает около десяти недель, но защитник полон решимости немного ускорить его.

Бальде был неотъемлемой частью команды Хави в прошлом сезоне, сыграв за клуб 44 матча и забив восемь мячей.