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Один игрок «Барсы» сокращает отпуск, чтобы ускорить восстановление

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Предсезонная подготовка «Барселоны» начнется только в понедельник, 10 июля, но один игрок уже замечен на тренировочной базе Жоана Гампера.

Это Алехандро Бальде , который прервал свой отпуск, чтобы поскорее вернуться в игру, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, что юноша «Барселоны» получил травму лодыжки в матче против «Мальорки» еще в мае после жесткого подката Амата Ндиайе.

Восстановление занимает около десяти недель, но защитник полон решимости немного ускорить его.

Бальде был неотъемлемой частью команды Хави в прошлом сезоне, сыграв за клуб 44 матча и забив восемь мячей.

 

4 комментария

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Hella black
Похвально,молодец Бальде ✊🏼
+2
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+2
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Никита Роженцов
когда Бальде забил 8 мячей? Автор гений, у Бальде 1+6
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прощай Роналду
Сиди на опе сволочь, сезон длинный, нечего рисковать из-за пары матчей!
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прощай Роналду
Ответ Никита Роженцов
когда Бальде забил 8 мячей? Автор гений, у Бальде 1+6
На тренировке 2х2)
0
0
0
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