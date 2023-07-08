«Барселона» завершила подписание Витора Роке, сообщает Mundo Deportivo.

Официальное объявление проведут на днях, подтверждает Релево. А Фабрицио Романо ретвитнул сообщение о Роке: «Это действительно происходит!»

Каталонцы наконец-то достигли соглашения с «Атлетико Паранаэнсе» о подписании бразильского нападающего за 30+10 млн евро плюс 5 млн евро в качестве бонуса, если нападающий войдет в тройку лучших в борьбе за «Золотой мяч» или выиграет его.

Приезд Роке в Каталонию запланирован на январь 2024 года, но клуб также не исключил возможность добавить его в состав этим летом, если им удастся его зарегистрировать.