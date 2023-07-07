Боевой настрой.

Предсезонка вот-вот начнется — Хави уже ждет большую часть команды в понедельник, 10 июля. Однако одного из игроков уже заметили на базе клуба.

По информации от Mundo Deportivo, это был не кто иной, как Алекс Бальде, чей сезон завершился не лучшим образом.

Прошлой осенью юный защитник совершил сенсацию: он взял под свой контроль левый фланг обороны «Барсы», вытеснив ветерана Жорди Альбу, и стал одним из ключевых игроков команды Хави. К сожалению, финал сезона получился не таким триумфальным: 28 мая Бальде получил частичный разрыв боковой связки правого колена после подката Амата Ндиайе.

Завершив восстановление от травмы, Алекс хотел как можно скорее вернуться к тренировкам, поэтому он сократил свой отпуск и первым из всех игроков вернулся на «Сиутат Эспортива». MD сообщает, что защитник работает на базе с начала этой недели, чтобы быть готовым к первым тренировкам на 100%.

Кстати, из-за этого Бальде попал в приветственное видео Иньиго Мартинеса на базе клуба. Все остальные игроки в это время наслаждались заслуженным отдыхом.

В новом сезоне Хави наверняка вознаградит его упорство.