Но каталонцам пока можно не беспокоиться.

«Барселона» достигла устного соглашения с «Атлетико Паранаэнсе» и Витором Роке о переходе игрока в январе, утверждал Фабрицио Романо. Бразильская команда получит за свой бриллиант 35+10 миллионов евро, а сам игрок согласился на зарплату в 3,5 млн/год до выплаты налогов. Однако документы до сих пор не подписаны, чем пытаются воспользоваться другие клубы.

Авторитетный журналист издания Sport Жоаким Пьера сообщил, что за последнюю неделю «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» пытались убедить нападающего отказаться от договоренности с каталонцами.

Все клубы предлагали «Атлетико Паранаэнсе» большую сумму, чем «блауграна», а самого Роке хотели соблазнить повышенной зарплатой (до 10 млн в год «грязными») и быстрой сделкой, которую можно завершить в считанные дни. Естественно, хорошие суммы также получили бы семья игрока и его агент.

Однако форвард тверд в своем желании перейти только в «Барселону», и он не намерен выслушивать предложения от других команд. Он обещал каталонцам, что будет ждать только их, поэтому усилия «Челси», «Юнайтед» и «ПСЖ» ни к чему не привели.