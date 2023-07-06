FC BARCELONA
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Тройная угроза ⛔️ Аж три топ-клуба пытаются уговорить Витора Роке отказаться от «Барсы»

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Но каталонцам пока можно не беспокоиться.

«Барселона» достигла устного соглашения с «Атлетико Паранаэнсе» и Витором Роке о переходе игрока в январе, утверждал Фабрицио Романо. Бразильская команда получит за свой бриллиант 35+10 миллионов евро, а сам игрок согласился на зарплату в 3,5 млн/год до выплаты налогов. Однако документы до сих пор не подписаны, чем пытаются воспользоваться другие клубы.

Авторитетный журналист издания Sport Жоаким Пьера сообщил, что за последнюю неделю «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» пытались убедить нападающего отказаться от договоренности с каталонцами.

Все клубы предлагали «Атлетико Паранаэнсе» большую сумму, чем «блауграна», а самого Роке хотели соблазнить повышенной зарплатой (до 10 млн в год «грязными») и быстрой сделкой, которую можно завершить в считанные дни. Естественно, хорошие суммы также получили бы семья игрока и его агент.

Однако форвард тверд в своем желании перейти только в «Барселону», и он не намерен выслушивать предложения от других команд. Он обещал каталонцам, что будет ждать только их, поэтому усилия «Челси», «Юнайтед» и «ПСЖ» ни к чему не привели.

4 комментария

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Begenç Seýtiýew
У него есть то чего не было у Арды Гюлера - желания играть за Барселону
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Ya_Mama
Ну с такими конкурентами беспокоиться не о чем ))
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red hikkikomori
Кто это?)
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