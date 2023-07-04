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Сколько членов клуба «Барселоны» поддерживают Лапорту? Это большой процент

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«Барселона» провела опрос, в котором приняли участие 3000 членов клуба («socios»). Один из вопросов, который они задали, заключался в том, одобряют ли они нынешнее руководство клуба.

80% членов клуба ответили «да», говорится в отчете на сайте клуба.

59% опрошенных заявили, что считают, что в будущем игра «Барселоны» на поле улучшится.

Любопытно, что существует относительно большой уровень поддержки участия клуба в Европейской Суперлиге: 65,7% поддерживают потенциальное вступление Барсы в соревнование, если оно будет установлено.

Больше всего членов клуба беспокоит дело Негрейры: 75,6% утверждают, что оно их волнует.

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